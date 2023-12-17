Спецоперация 17 декабря 2023, 04:34 «Позаботьтесь о маме». Послание российского солдата на камне нашли в Марьинке Солдат в Марьинке написал на камне послание с просьбой позаботиться о маме РИА «Новости»

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Российские бойцы в Марьинке обнаружили послание русского солдата, в котором он просит позаботиться о его близких. Об этом написало издание RT.

Письмо, написанное маркером на белом силикатном кирпиче, обнаружили в подвале одного из домов.

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«Кто меня найдет позаботьтесь о моей матери, сестре и брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск», — написал боец.

Замполит приказал извлечь из стены кирпич с надписью. Командир полка решил сделать памятный знак с камнем. Этим займутся эксперты Ростовского областного музея.

Марьинка в Донецкой Народной Республике полностью перешла под контроль российской армии, об этом сообщили СМИ 13 декабря. Военные установили флаг РФ на окраинах населенного пункта.