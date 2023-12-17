17 декабря 2023, 04:34
«Позаботьтесь о маме». Послание российского солдата на камне нашли в Марьинке
Солдат в Марьинке написал на камне послание с просьбой позаботиться о маме
Российские бойцы в Марьинке обнаружили послание русского солдата, в котором он просит позаботиться о его близких. Об этом написало издание RT.
Письмо, написанное маркером на белом силикатном кирпиче, обнаружили в подвале одного из домов.
Реклама
«Кто меня найдет позаботьтесь о моей матери, сестре и брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск», — написал боец.
Замполит приказал извлечь из стены кирпич с надписью. Командир полка решил сделать памятный знак с камнем. Этим займутся эксперты Ростовского областного музея.
Марьинка в Донецкой Народной Республике полностью перешла под контроль российской армии, об этом сообщили СМИ 13 декабря. Военные установили флаг РФ на окраинах населенного пункта.
Военные
Армия
Специальная военная операция РФ на Украине
Марьинка
Реклама
Реклама