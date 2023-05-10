Спецоперация 10 мая 2023, 16:39 Поворот на 180 градусов. Успех контрнаступления ВСУ поставили под вопрос Экс-агент MI6 Крук: ситуация в зоне СВО изменилась на 180 градусов для ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

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Украинская группировка войск в зоне специальной операции проигрывает российской армии практически по всем параметрам, несмотря на масштабные поставки вооружений со стороны западных стран. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom сообщил бывший агент службы внешнеполитической разведки Великобритании Аластер Крук.

По его словам, успешность контрнаступления ВСУ находится под большим вопросом.

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«Обстановка во фронтовой зоне уже развернулась на 180 градусов. Украине не хватает артиллерийских орудий и боеприпасов. Все эти факторы говорят о том, что ВСУ не готовы нанести серьезный удар», — сказал он.

Крук отметил, что у России ситуация складывается гораздо более благоприятно.

«Налажена система материально-технического снабжения, сформированы поставки, запущена мощь промышленности. У них есть все для собственного наступления», — подчеркнул бывший агент.

По мнению Крука, в распоряжении командования Украины есть порядка 50 тысяч подготовленных военнослужащих, тогда как у России эта цифра гораздо больше.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что для Украины контрнаступление является безнадежным делом.