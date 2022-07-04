Повестки в военкомат жителям Львова начали выдавать у входа в церковь

Жителям Львова на западе Украины начали выдавать повестки в военкомат у входа в церковь. Об этом написал депутат Верховной рады Николай Княжицкий. Он отметил, что священники возмущены этой ситуацией.

«Сегодня во Львове воскресенье. Люди традиционно идут в церковь. И вот кто-то придумал начать выдавать перед церковью повестки в военкоматы. Звонят возмущенные священники», — сообщил Княжицкий на своей странице в соцсети Facebook*.

Народный депутат осудил подобную инициативу военкомата. Он считает, что церковь — это неподходящее место, чтобы раздавать повестки.

«Есть много способов пригласить лиц в военкомат. По месту жительства, на работе. Это точно нельзя делать в храмах», — отметил Княжицкий.

В Киеве посетители ночной вечеринки получили повестки прямо в клубе. Во время рейда украинские полицейские обнаружили 219 призывников и вручили им вызов в военкомат. В Киевской области с 26 июня введен комендантский час и правоохранители проводят рейды по выявлению нарушителей.

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