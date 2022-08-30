Повестки на пляжах и поборы за отсрочку. Как работает мобилизация на Украине

Минобороны России ежедневно сообщает о потерях ВСУ в результате спецоперации, в общей сложности они исчисляются десятками тысяч людей. Тем временем по всей Украине продолжается принудительная мобилизация — повестки вручают на улицах, пляжах и даже в церкви. Некоторым предлагают откупиться, но это по карману далеко не всем. Тем не менее уже к зиме возможностей пополнять ряды ВСУ у властей Украины может не остаться.

Как работает мобилизация на Украине

Мобилизация на Украине давно приобрела масштаб всеобщей — мужчинам призывного возраста запретили покидать страну, а военкоматы стали работать практически круглосуточно.

Особенно страдает от принудительного призыва Восточная Украина: в Харькове мужчин вылавливают у станций метро, на парковках, остановках общественного транспорта и даже в очередях за гуманитарной помощью.

В Запорожье дошло до того, что сотрудники военкоматов начали перегораживать движение на крупных дорогах и раздавать повестки водителям и их пассажирам.

Украинский Telegram-канал «Легитимный» сообщал, что в регионе выдают повестки, при получении которых человек должен сразу явиться на медкомиссию, а оттуда — прямиком в часть. За взятку сотрудники могут дать отсрочку для прохождения медицинских обследований, а белый билет, по данным канала, простым украинцам не по карману.

В приморских городах Украины повестки вручают прямо на пляжах. Из Одессы сообщали даже о том, что от вручения повестки местный житель пытался спастись вплавь — он прыгнул с пирса, чтобы не встречаться с военным. Также в Одессе, по данным «Легитимного», представители военкомата и вовсе пришли к местному интернет-провайдеру, чтобы получить списки абонентов и разослать им повестки.

Западной и Центральной Украины принудительная мобилизация тоже коснулась. Киевляне, например, сообщали, что местная полиция устраивает рейды по ночным заведениям города. Нарушившим комендантский час мужчинам вручают повестки на месте. По аналогичной схеме работают и днем — устраивают облавы, проверяют документы и выдают повестку. На Западе страны, где сейчас десятки тысяч беженцев, местные жители нередко пытаются сдать сотрудникам военкоматов приезжих мужчин. Так местные помогают землякам выполнить план мобилизации и заодно избегают мобилизации сами.

В Закарпатье мужчин начали отлавливать прямо в горах. За мужей и сыновей даже пришлось вступиться женщинам — они устроили бунт, когда сотрудники военкомата пришли за их мужчинами. Такой призыв на Украине уже начали называть «могилизацией».

Во Львове сотрудники военкоматов и вовсе ждали мужчин у входа в храм, а после жалоб священника и прихожан местные власти посоветовали переместить раздачу призывных листов в торговые центры, места отдыха и к блокпостам.

Украинцы не хотят воевать

В некоторых регионах сотрудники военкоматов якобы дают возможность быстро откупиться. Житель Одесской области сообщал, что к ним в село ежедневно приезжают люди в форме и вымогают деньги за отсрочку — на месте это якобы стоило от 500 до тысячи гривен (890-1600 рублей), а в самом военкомате — больше тысячи долларов (более 60 тысяч рублей).

Из Закарпатья, где повестки вручают у бассейнов, рассказывали о ценах в тысячу долларов за отсрочку, а за полноценный «откос» просят 10 тысяч долларов (600 тысяч рублей).

Однако деньги на отсрочку — даже временную — есть далеко не у всех. В таких случаях, по словам украинского политика Владимира Олейника, мужчин призывного возраста прячут в селах, деревнях и на дачах, а также пытаются вывезти из страны. Некоторым удается сбежать — в том числе и в Россию.

«Люди воевать не хотят. Уже зафиксированы факты, что уезжают в ту часть страны, которая подконтрольна российским вооруженным силам, например, из Николаева в Херсон», — рассказал он.

С 1 сентября на Украине появится официальная возможность выехать за границу даже мужчинам призывного возраста — за 200 тысяч гривен им дадут разрешение на неделю, писало издание «Украина.ру».

«Это чисто коррупционная схема. Конечно, у кого есть деньги, все будут делать, чтобы детей вывезти, у кого нет — пойдут в банки закладывать имущество», — добавил Олейник.

Некоторые, по мнению экономиста и политолога Александра Дудчака, идут в армию из страха перед украинскими спецслужбами. Однако такие призывники не собираются воевать, а рассчитывают сдаться в плен. Владимир Олейник напомнил о многочисленных случаях, когда украинские солдаты записывали видеообращения, в которых заявляли, что не хотят воевать.

Когда было перемирие затишье на фронтах в Донбассе, люди шли, потому что заработок был. Сейчас некоторые боятся попасть под статью, СБУ боятся, потому что там еще раньше можно закончить свой жизненный путь, а на фронте, может, сдаться получится Александр Дудчак.

К тому же, подчеркнул Александр Дудчак, у простых украинцев нет никакой мотивации воевать — люди уже начали понимать, что их просто посылают на убой. К тому же элиты не подают героических примеров — депутаты, олигархи и вся остальная верхушка власти не рискует своими жизнями, а посылает умирать тех, кто не может откупиться.

«Люди не хотят идти в армию, у них есть с кого брать пример: Зеленский в 2014–2015 году четыре раза уклонялся от призыва. Или, например, друг Зеленского Евгений Кошевой из „Квартала-95“. Он сказал открыто: „Я что там буду делать? Чтобы снайпер меня убил? Я не готов“. И никто не готов», — рассказал Олейник.

Причем, по словам экспертов, человеческие ресурсы на Украине уже не так велики. Из 40 миллионов населения, по мнению Олейника, на подконтрольной Киеву территории осталось от силы 20 миллионов. Из них существенно меньше половины окажутся мужчинами призывного возраста. Но главную роль играет нежелание людей участвовать в военных действиях, поэтому украинцы будут саботировать призыв, а на фронте — сдаваться в плен.

«На мой взгляд, эти осень и зима будут переломными. Наступает определенная усталость, и люди понимают, что это все равно закончится переговорами и миром, но только без сына, без дочери, без отца, без матери», — заключил Олейник.