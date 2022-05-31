В ДНР сообщили о массированных обстрелах Донецка из американских гаубиц М-777. При этом президент Джо Байден заявил, что США не станут поставлять Украине системы ракетного обстрела, с помощью которых можно было бы наносить удары по территории России. Военный эксперт, капитан I-го ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «360» отметил, что верить Западу довольно сложно, однако он выразил надежду, что подобного оружия Киев все же не получит.

Далее — прямая речь.

Решить проблему обстрелов

Я думаю, что верить Западу нельзя. Но я надеюсь, что поставок РСЗО Киеву не будет. Система залпового огня — это 300-500 километров дальность. Под удар попадают и Брянск, и Воронеж, и даже Калуга. Я думаю, что таких поставок не будет.

То, что происходит в Донецкой и Луганской народных республиках — это агония той группировки, которая сейчас находится в полуокружении, а где-то в полном окружении. И они стараются все зло за те потери, которые они сейчас держат, выместить на мирном населении

Они бьют по школам, по детским садам, по социальным учреждениям — совершают преступления, которые однозначно трактуются в том числе международным сообществом. Я думаю, что это очевидно, и мы это видим. Наша задача — российских вооруженных сил и наших союзников — решить проблемы по обстрелам. Желательно, в небольшие сроки.

Хотя, конечно, как сказали, мы не торопимся, но надо решить вопрос с Лисичанском. В Северодонецке вопрос уже решается, там идет зачистка. Конечно, это и Славянск, и Краматорск, и агломерация вокруг Донецка. Надо решать, отгонять их, гнать подальше, чтобы такого не происходило. Потому что, конечно, это преступление.

Страдают мирные жители

Стрельба ВСУ по центру Донецка — это попытка запугать население. Это агония, которую они переживают перед тем, как их выбьют из бункеров. Они стараются максимально навредить, нанести максимальные разрушения.

А когда они попадут в плен, они снова будут прикрываться тем, что они писари, пекари и прочие специальности, которые не имеют к обстрелам никакого отношения. Это чистой воды подлость, которая говорит о том, что они трусы

Подлость ВСУ можно сравнить с фашизмом

Российским ПВО очень сложно перехватывать ракеты калибром 155 миллиметров [которыми ведут обстрелы украинские военные]. Конечно, ПВО работает и все делается, но ВСУ, оттягивая свой печальный конец, понимая, что вокруг формируются «котлы», они бьют по мирным людям, стараются запугать, навести панику. Эту подлость можно сравнить с гитлеровцами, террористами. И очевидно, что все это поддерживается киевским режимом.

Когда на них смотришь, все эти укро-арийцы, так называемые, они так же гнобили славный город Мариуполь у моря, убивали сотни тысяч людей мирных — били по ним снайперы, били пулеметчики — а сейчас они выходят и их просят пощадить. Их благожелатели из Европы звонят нашему президенту и просят освободить и отпустить этих мерзавцев на волю. И те артиллеристы, которые сейчас обстреливают Донецк — они знают, что бьют по мирным жителям. Я не могу этого понять. Это фашизм в чистом виде.