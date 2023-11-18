Спецоперация 18 ноября 2023, 07:36 Поток наемников в ряды ВСУ начал иссякать Пленный Чубетидзе: поток наемников во второй иностранный легион ВСУ иссякает Freepik

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Количество наемников во «второй иностранный легион» ВСУ значительно уменьшилось, сообщил РИА «Новости» пленный грузинский снайпер Георгий Чубетидзе. Он пояснил, что личный состав стал пополняться нечасто.

«Я думаю, что меньше людей стало. Потому что пополнение нечасто идет. Не знаю почему, но это факт», — констатировал пленный.

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Он добавил, что еще весной наемников было достаточно.

Чубетидзе был в «легионе» снайпером. В плен попал под Кременной вместе с сослуживцем — идя ночью занимать позицию для стрельбы, они ошиблись дорогой и случайно вышли к позициям бойцов российской группировки «Отважные». Грузинский наемник сдался без боя.

В октябре российские военнослужащие в боях под Авдеевкой уничтожили бойцов «Избранной роты» Мэттью Джепсона из Австралии и Дэвида Била из Соединенных Штатов. Наемники погибли в результате точного артиллерийского удара. Данные об этом появились лишь ближе к середине ноября.