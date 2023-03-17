Спецоперация 17 марта 2023, 16:58 Потерю контроля ВСУ над Артемовском назвали угрозой для других территорий Украины Глава МИД Украины Кулеба: потеря Артемовска угрожает контролю ВСУ над другими городами РИА «Новости»

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Освобождение города Артемовска (украинское название города — Бахмут) союзными силами угрожает контролю ВСУ над другими городами Украины. К такому выводу пришел глава МИД республики Дмитрий Кулеба. Он описал свое видение ситуации в зоне спецоперации в интервью местной службе английской вещательной корпорации «Би-би-си».

«Если бы Бахмут пал, то следующими были бы другие города», — сказал Кулеба.

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Также он сообщил, что текущая ситуация в Артемовске для Украины достаточно сложна в эмоциональном плане. По словам Кулебы, это связано с потерями ВСУ.

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Глава внешнеполитического ведомства Украины напомнил, что западные союзники его страны не очень оперативно доставляют военную помощь. Кулеба предположил, что это связано с неготовностью ЕС и США к конфликту на территории восточноевропейской страны. Также он сравнил масштаб противостояния союзных сил и ВСУ с Первой мировой войной.

Кулеба напомнил, что украинская армия ждет от западных союзников артиллерийские снаряды. По его словам, такие боеприпасы в первую очередь отправят подразделениям ВСУ, дислоцированным в Артемовске.