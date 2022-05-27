Потерявшую дом из-за обстрелов ВСУ семью пенсионеров эвакуировали из Рубежного

Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики эвакуировали из населенного пункта Рубежное семью пенсионеров Любовь и Василия Параченко. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Источник фото: Народная милиция ДНР/https://t.me/millnr

Неравнодушные соседи обратились военную комендатуру Рубежного с просьбой помочь пенсионерам и эвакуировать их из опасной зоны.

На днях семья Параченко потеряла дом после обстрела Рубежного артиллерией националистов, на его месте остались лишь обломки.

Бойцы Народной милиции эвакуировали пенсионеров в безопасное место, где им обеспечат продовольствие, кров, медицинскую помощь и защиту.

«Этих людей мы сейчас определим в бомбоубежище, обеспечим питанием и медикаментами», — сообщил волонтер ДНР.

Ранее командир второго батальона 9-го полка Народной милиции ДНР сообщил «360», что украинские националисты потеряли мотивацию в боях за Донбасс.