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    27 мая 2022, 18:29

    Потерявшую дом из-за обстрелов ВСУ семью пенсионеров эвакуировали из Рубежного

    НМ ДНР эвакуировала семью пенсионеров, потерявших жилье в Рубежном из-за обстрелов ВСУ

    Максим Зинкин

    Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики эвакуировали из населенного пункта Рубежное семью пенсионеров Любовь и Василия Параченко. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

    Потерявшую дом из-за обстрелов ВСУ семью пенсионеров эвакуировали из Рубежного | Изображение 1Источник фото: Народная милиция ДНР/https://t.me/millnr

    Неравнодушные соседи обратились военную комендатуру Рубежного с просьбой помочь пенсионерам и эвакуировать их из опасной зоны.

    На днях семья Параченко потеряла дом после обстрела Рубежного артиллерией националистов, на его месте остались лишь обломки.

    Бойцы Народной милиции эвакуировали пенсионеров в безопасное место, где им обеспечат продовольствие, кров, медицинскую помощь и защиту.

    «Этих людей мы сейчас определим в бомбоубежище, обеспечим питанием и медикаментами», — сообщил волонтер ДНР.

    Ранее командир второго батальона 9-го полка Народной милиции ДНР сообщил «360», что украинские националисты потеряли мотивацию в боях за Донбасс.