Спецоперация 02 сентября 2023, 07:40 Потеря одного города станет фатальной для президентства Зеленского «Гуаньча»: потеря Купянска обернется концом политической карьеры Зеленского Официальный сайт Президента Украины

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Потеря Купянска и продвижение ВС России в Харьковской области станут концом политической карьеры президента Украины Владимира Зеленского. В этом городе уже образовалась «брешь» в подразделениях ВСУ, сообщил обозреватель «Гуаньча» Чэнь Фэн.

По мере провала украинского контрнаступления в Запорожье Зеленский продолжил «терять весь лоск». Однако более тревожащее для него место — город Купянск, указал автор статьи.

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Фэн напомнил, что ранее главком сухопутных войск ВСУ Александр Сырский прибыл в город из-за тяжелой ситуации.

«Военное руководство страны не настолько глупо, чтобы не увидеть огромную брешь в Купянске», — отметил Чэнь.

Однако, когда российские удачно прорвут оборону ВСУ на этом направлении, то смогут развить наступление с покинутого Украиной фланга и соединиться с подразделениями со стороны Белгорода, чтобы взять Харьков.

«Это станет огромной политической и военной катастрофой для Украины. Политическая карьера Зеленского на этом рухнет», — констатировал китайский обозреватель.

В заключение он добавил, что потеря поддержки военных для президента Украины станет фатальной.

Ранее бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла предположил, что украинского президента Владимира Зеленского могут сместить с поста в случае решения о возобновлении переговоров с Россией или прекращении военных действий.