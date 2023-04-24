Спецоперация 24 апреля 2023, 08:43 Потери ВСУ за неделю превысили четыре тысячи человек Бывший офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ потеряли за неделю четыре тысячи человек убитыми Ministry of Defense of Ukraine

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Потери украинской армии за прошлую неделю составили свыше четырех тысяч человек убитыми. Об этом РИА «Новости» сообщил бывший офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Всего четыре тысячи бойцов потеряла Украина за прошлую неделю. При этом 90% из них записали в пропавшие без вести», — отметил он.

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По словам Марочко, Украина вынуждена скрывать потери в живой силе от родственников погибших и общественности.

«Для получения объективной информации родственники уничтоженных украинских боевиков вынуждены обращаться к омбудсменам в ДНР и ЛНР, несмотря на угрозу уголовного преследования», — добавил собеседник агентства.

Американское издание Fox News ранее заявляло, что после начала специальной операции Украина лишилась до 131 тысячи военных. При этом украинский министр обороны Алексей Резников сообщал, что потери ВСУ меньше, чем число погибших во время землетрясения в Турции, где жертвами катаклизма стали около 50 тысяч человек.