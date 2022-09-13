Потери ВСУ в херсонском направлении превысили 3500 человек | 360°

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Потери ВСУ в херсонском направлении превысили 3500 человек

Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов оценил потери ВСУ в 3500 человек

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Вооруженные силы Украины потеряли на херсонском направлении боевых действий порядка 3500 человек. Большинство из них — насильно мобилизованные мирные жители, сообщил РИА «Новости» замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Украинские войска уже потеряли более 3500 человек. Большинство из них — обыкновенные люди, которых киевский режим силой мобилизовал, загнал в армию и бросил в горнило», — сказал он.

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При этом заявления об успешном продвижении ВСУ не соответствуют действительности. В населенных пунктах, которые они взяли, никогда не было российских войск, это села «буферной» зоны. По словам Кирилла Стремоусова, реального продвижения украинских военных в херсонском направлении нет.

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Минобороны России 12 сентября сообщило о гибели более 300 и ранении до 1000 бойцов ВСУ за сутки в районах населенных пунктов Костромка и Белогорка Херсонской области. ВКС России выпустили ракеты по подразделениям 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад.

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