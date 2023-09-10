Спецоперация 10 сентября 2023, 13:38 Потери ВСУ в акватории Черного моря составили до 36 человек Минобороны России: ВСУ потеряли до 36 военных в акватории Черного моря

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Вооруженные силы Украины потеряли до 36 человек в акватории Черного моря на трех уничтоженных катерах Willard. Об этом сообщили в Минобороны России.

Морская авиация РФ обнаружила и ликвидировала три быстроходных судна производства США, где находились десантники Вооруженных сил Украины. Российские военные провели операцию в темное время суток.

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Всего с начала СВО украинская армия лишилась 467 самолетов, 248 вертолетов, 436 зенитных ракетных комплексов, 6582 БПЛА, более 11 тысяч танков и других боевых бронированных машин.

Утром 10 сентября российская система ПВО уничтожила беспилотник самолетного типа в небе над Брянской областью. Таким образом ВС РФ пресекли попытку террористической атаки со стороны киевского режима.