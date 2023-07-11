Спецоперация 11 июля 2023, 18:12 Потери ВСУ с начала контрнаступления составили свыше 26 тысяч человек — Шойгу Глава Минобороны Шойгу: ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 26 тысяч человек kremlin.ru

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Украинская армия с 4 июня потеряла более 26 тысяч военных и три тысячи единиц вооружения. Такое заявление сделал министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, сообщил ТАСС.

«Мы уничтожили 914 единиц специальной военной автомобильной техники, два зенитных ракетных комплекса, 25 боевых машин реактивных систем залпового огня», — говорил Шойгу.

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Министр отметил, что российские войска бьют высокоточным оружием по резервам ВСУ и поступающей с Запада технике, снижая их наступательный потенциал. Украинские боевики не достигли своих целей ни на одном из направлений в ходе контрнаступления.

Шойгу также добавил, что предприятиям ОПК в России удалось нарастить производство особо востребованных образцов вооружения для выполнения боевых задач.

Президент России Владимир Путин, по словам Шойгу, также внимательно следит за ходом специальной военной операции и дважды в сутки подробно заслушивает командование Объединенной группировки и командиров, передавали журналисты кремлевского пула РИА «Новости».

Ранее министр обороны проверил на полигонах Южного военного округа отработку контрактниками навыков по ведению боя в различных условиях.