18 сентября 2023, 23:52
Потери ВСУ «перевалили все мыслимые границы» на Кременском направлении — Кадыров
Telegram-канал Кадырова: потери ВСУ «перевалили все мыслимые границы»
Вооруженные силы Украины несут значительные потери на Кременском направлении. Количество уничтоженной техники врага «перевалило все мыслимые границы», сообщили в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.
Отряд «Охотника», входящий в спецназ «Ахмат», в Серебряном лесничестве не дает перевести дух неприятелю, который пытается закрепиться на новых позициях. Вся территория лесничества хорошо просматривается с воздуха, что позволяет опытным операторам БПЛА наносить точные удары.
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«Количество безвозвратно потерянной живой силы и техники противника в Кременском направлении давно перевалило все мыслимые грани», — сказано в публикации.
После ликвидации одной группы ВСУ им на замену приходит другая, после чего процесс начинается заново, отметили в Telegram-канале Кадырова.
Соединенные Штаты также признали, что украинская армия несет серьезные потери, заявил бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик.
Рамзан Кадыров
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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