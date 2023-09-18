Спецоперация 18 сентября 2023, 23:52 Потери ВСУ «перевалили все мыслимые границы» на Кременском направлении — Кадыров Telegram-канал Кадырова: потери ВСУ «перевалили все мыслимые границы» РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины несут значительные потери на Кременском направлении. Количество уничтоженной техники врага «перевалило все мыслимые границы», сообщили в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.

Отряд «Охотника», входящий в спецназ «Ахмат», в Серебряном лесничестве не дает перевести дух неприятелю, который пытается закрепиться на новых позициях. Вся территория лесничества хорошо просматривается с воздуха, что позволяет опытным операторам БПЛА наносить точные удары.

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«Количество безвозвратно потерянной живой силы и техники противника в Кременском направлении давно перевалило все мыслимые грани», — сказано в публикации.

После ликвидации одной группы ВСУ им на замену приходит другая, после чего процесс начинается заново, отметили в Telegram-канале Кадырова.

Соединенные Штаты также признали, что украинская армия несет серьезные потери, заявил бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик.