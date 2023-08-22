Спецоперация 22 августа 2023, 12:35 Потери ВСУ на Запорожском направлении за последние 10 дней составили 1,5 тысячи человек Балицкий: ВСУ за 10 дней потеряли 1,5 тысячи человек на Запорожском направлении Михаил Палинчак/Keystone Press Agency/globallookpress

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Вооруженные силы Украины за 10 дней потеряли 1,5 тысячи человек на Запорожском направлении. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, потери ВСУ увеличились на 30%. Балицкий назвал это ценой за минимальный успех на мировой арене.

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«Только за прошедшие 10 дней противник потерял 1,5 тысячи человек личного состава из числа ВСУ, технику даже не перечесть», — написал врио главы Запорожья.

Накануне украинская армия лишилась гаубиц FH-70, Д-20, Д-30 и двух орудий M119 производства США. Потери врага на Южно-Донецком направлении составили до 110 военнослужащих.

С 4 июня ВСУ предпринимают безуспешные попытки наступления, сообщили в Минобороны России. Всего за два месяца украинская армия потеряла более 43 тысяч бойцов и около пяти тысяч единиц вооружения. Речь идет о 26 самолетах и 25 танках Leopard. Президент РФ Владимир Путин также подчеркивал, что ВСУ не добились успеха ни на одном направлении.