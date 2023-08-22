22 августа 2023, 12:35
Потери ВСУ на Запорожском направлении за последние 10 дней составили 1,5 тысячи человек
Балицкий: ВСУ за 10 дней потеряли 1,5 тысячи человек на Запорожском направлении
Вооруженные силы Украины за 10 дней потеряли 1,5 тысячи человек на Запорожском направлении. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, потери ВСУ увеличились на 30%. Балицкий назвал это ценой за минимальный успех на мировой арене.
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«Только за прошедшие 10 дней противник потерял 1,5 тысячи человек личного состава из числа ВСУ, технику даже не перечесть», — написал врио главы Запорожья.
Накануне украинская армия лишилась гаубиц FH-70, Д-20, Д-30 и двух орудий M119 производства США. Потери врага на Южно-Донецком направлении составили до 110 военнослужащих.
С 4 июня ВСУ предпринимают безуспешные попытки наступления, сообщили в Минобороны России. Всего за два месяца украинская армия потеряла более 43 тысяч бойцов и около пяти тысяч единиц вооружения. Речь идет о 26 самолетах и 25 танках Leopard. Президент РФ Владимир Путин также подчеркивал, что ВСУ не добились успеха ни на одном направлении.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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