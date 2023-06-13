Спецоперация 13 июня 2023, 08:13 Потери ВСУ на трех направлениях СВО выросли почти на тысячу человек за неделю Экс-офицер Марочко: потери ВСУ на трех направлениях СВО выросли на 1 тысячу за неделю РИА «Новости»

Читать 360tv в

Потери ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях за неделю оказались почти на тысячу человек больше, чем за предыдущую. Об этом ТАСС рассказал отставной подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

Он уточнил, что в это число входят как украинские военнослужащие, так и иностранные наемники. Также, по словам Марочко, российские силы за указанный период уничтожили вдвое больше различных боевых бронированных машин армии противника и в пять раз больше танков, чем в течение предыдущей недели.

Реклама

Ранее, 5 июня, экс-офицер отмечал, что ВС России за неделю ликвидировали на Луганском направлении свыше двух тысяч украинских солдат и иностранных наемников.

Позже Андрей Марочко заявил, что ВСУ усилили свою группировку для наступления на Купянском направлении, перебросив в район Стельмаховки военнослужащих 81-й отдельной аэромобильной бригады. Это произошло после того, как у украинских войск не получилось прорвать оборону в ЛНР.