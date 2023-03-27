Спецоперация 27 марта 2023, 14:39 Потери ВСУ на Купянском направлении за сутки достигли 65 человек ВСУ за сутки на Купянском направлении потеряли до 65 военных, Krab, «Акацию» и Д-30 РИА «Новости»

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Армейская авиация и артиллерия группировки войск «Запад» ударила по позициям Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. За сутки армия противника потеряла до 65 бойцов, сообщил на брифинге представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Подразделения и военную технику ВСУ настигли у населенных пунктов Двуречная, Синьковка и Кисловка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Российская армейская авиация и артиллерия группировки «Запада» нанесла им поражение.

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Украинская армия потеряла убитыми и ранеными до 65 военнослужащих. Кроме того, вывели из строя польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, самоходную гаубицу «Акация» и гаубицу Д-30.

Всего с начала спецоперации российские военные уничтожили 4447 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8421 танк и другие боевые бронемашины, 9146 единиц специальной военной автомобильной техники, 3600 беспилотников и другие виды вооружений.