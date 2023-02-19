Спецоперация 19 февраля 2023, 15:12 Потери ВСУ на Краснолиманском направлении превысили 200 военнослужащих Минобороны: ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении более 200 солдат РИА «Новости»

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Украинская армия потеряла на Краснолиманском направлении более 200 военных. Об этом сообщили в Минобороны России.

«На Краснолиманском направлении в результате ударов <…> поражена живая сила и техника ВСУ», — уточнили в ведомстве.

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В Миноброны отметили, что с воздуха удары наносила оперативно-тактическая авиация. Ее огнем поддерживала артиллерия и огнеметы, а также подразделения группировки войск «Центр».

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Наступление проходило в районах населенных пунктов Терны Донецкой Народной Республики, Стельмаховка, Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

В итоге противник потерял более 200 солдат, боевую машину пехоты, пять бронемашин и две гаубицы.

Днем ранее российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в ЛНР ударом огнемета «Солнцепек». Бой ВС России против американского MRAP MaxxPro ВСУ попал на видео.