10 апреля 2023, 14:30
Потери ВСУ на Краснолиманском направлении превысили 120 человек
Минобороны: ВС России уничтожили на Краснолиманском направлении свыше 120 боевиков ВСУ
Группировка российских войск «Центр» в течение суток уничтожила более 120 военных Вооруженных сил Украины и технику. Об этом сообщили в Минобороны России.
«На Краснолиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск „Центр“ поражены подразделения противника», — уточнили в ведомстве.
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Противник понес потери в районе населенных пунктов Терны, Торское, Серебрянка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
Российские бойцы уничтожили более 120 украинских солдат, пять бронемашин, три автомобиля, артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-20.
В Минобороны отметили, что всего с начала проведения специальной военной операции ВСУ потеряли 415 зенитных ракетных комплексов, 8608 танков и бронемашин, 4554 орудия полевой артиллерии и миномета.
Накануне российские силы уничтожили 14 украинских беспилотников за сутки.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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