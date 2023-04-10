Спецоперация 10 апреля 2023, 14:30 Потери ВСУ на Краснолиманском направлении превысили 120 человек Минобороны: ВС России уничтожили на Краснолиманском направлении свыше 120 боевиков ВСУ

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Группировка российских войск «Центр» в течение суток уничтожила более 120 военных Вооруженных сил Украины и технику. Об этом сообщили в Минобороны России.

«На Краснолиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск „Центр“ поражены подразделения противника», — уточнили в ведомстве.

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Противник понес потери в районе населенных пунктов Терны, Торское, Серебрянка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Российские бойцы уничтожили более 120 украинских солдат, пять бронемашин, три автомобиля, артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-20.

В Минобороны отметили, что всего с начала проведения специальной военной операции ВСУ потеряли 415 зенитных ракетных комплексов, 8608 танков и бронемашин, 4554 орудия полевой артиллерии и миномета.

Накануне российские силы уничтожили 14 украинских беспилотников за сутки.