21 февраля 2023, 12:21
Потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили более 200 военных за сутки
Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 200 военных на Краснолиманском направлении за сутки
ВС России уничтожили более 200 украинских боевиков на Краснолиманском направлении за прошедшие сутки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ во вторник.
Речь идет о бойцах подразделения группировки войск «Центр», которые нанесли комплексное огневое поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики.
Реклама
«За сутки на данном направлении уничтожено более двухсот украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО „Град“, самоходная гаубица „Гвоздика“, гаубица Д-30, а также две гаубицы М101 производства США», — уточнили в ведомстве.
Реклама
Ранее стало известно об успешном применении крупнокалиберного орудия «Мста-Б» ВС России. С помощью орудия российские военнослужащие в ЛНР ликвидировали опорный пункт противника.
Минобороны РФ
ВСУ
Украина
Реклама
Реклама