Спецоперация 21 февраля 2023, 12:21 Потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили более 200 военных за сутки Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 200 военных на Краснолиманском направлении за сутки РИА «Новости»

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ВС России уничтожили более 200 украинских боевиков на Краснолиманском направлении за прошедшие сутки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ во вторник.

Речь идет о бойцах подразделения группировки войск «Центр», которые нанесли комплексное огневое поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики.

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«За сутки на данном направлении уничтожено более двухсот украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО „Град“, самоходная гаубица „Гвоздика“, гаубица Д-30, а также две гаубицы М101 производства США», — уточнили в ведомстве.

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Ранее стало известно об успешном применении крупнокалиберного орудия «Мста-Б» ВС России. С помощью орудия российские военнослужащие в ЛНР ликвидировали опорный пункт противника.