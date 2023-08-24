Спецоперация 24 августа 2023, 13:44 Потери ВСУ на Южно-Донецком направлении составили до 230 человек за сутки Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 230 человек на Южно-Донецком направлении РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины потеряли до 230 военных на Южно-Донецком направлении за сутки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В районе населенного пункта Приютное Запорожской области группировка «Восток» ВС РФ ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии отразила атаку противника. Украинская армия на Южно-Донецком направлении потеряла два бронетранспортера, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

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«В результате боев на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено до 230 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Подразделения ВСУ понесли серьезные потери на Запорожском направлении, заявил ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Он уточнил, что Украина бросает в бой последние резервы, писал сайт kp.ru.

Артиллерия РФ в ночь на 24 августа уничтожила колонну ВСУ у населенного пункта Орехово на Запорожье, заявил руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.