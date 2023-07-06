Спецоперация 06 июля 2023, 14:28 Потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях достигли за сутки 165 человек Минобороны: ВСУ потеряли на Южно-Донецком и Запорожском направлениях 165 бойцов и Stryker Ministry of Defense of Ukraine

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Российские войска на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за последние сутки ударили по скоплениям украинских военных, остановили две группы диверсантов и уничтожили технику противника. Представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил на брифинге, что противник потерял до 165 бойцов.

В боевых действиях участвовали обороняющиеся подразделения группировки войск «Восток», артиллерия, авиация и расчеты тяжелых огнеметных систем.

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Около населенных пунктов Макаровка, Ровнополь, Урожайное и Новодонецкое ДНР ударили по скоплениям техники и солдат, возле Дорожнянки Запорожской области и Урожайного ДНР остановили вылазки двух диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины.

«В течение суток на данных направлениях уничтожено до 165 украинских военнослужащих», — сказал Игорь Конашенков.

Подразделения ВСУ потеряли не меньше двух образцов западной техники, в том числе бронетранспортер Stryker из США и самоходную гаубицу Caesar. Российские бойцы оставили противника без трех автомобилей, двух боевых бронированных машин, РСЗО «Град» и самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».

В ДНР уничтожили командные пункты 10-й горно-штурмовой бригады, 118-й бригады теробороны и четвертой бригады Нацгвардии Украины.