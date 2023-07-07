Спецоперация 07 июля 2023, 14:41 Потери ВСУ на двух направлениях спецоперации превысили 200 человек за сутки Минобороны: ВСУ потеряли на Южно-Донецком и Запорожском направлениях свыше 200 бойцов РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины понесли за сутки значительные потери на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что они лишились свыше 200 военнослужащих и британской самоходной артиллерийской установки AF-90.

Возле населенного пункта Урожайное в ДНР группировка войск «Восток» остановила две атаки противника, около Приютного в Запорожской области — одной диверсионно-разведывательной группы. Вблизи Луговского в Запорожской области ВС РФ ударили по скоплению техники и сил 106-й бригады теробороны.

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«Потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше 200 украинских военнослужащих», — сказал офицер.

По словам Игоря Конашенкова, ВСУ оставили без трех автомобилей, двух боевых бронемашин, двух боевых машин пехоты и стольких же самоходных артиллерийских установок «Гвоздика». Украинские войска лишились гаубицы «Мста-Б» и британской САУ AF-90.

На Донецком направлении потери ВСУ достигли свыше 420 бойцов. Бои вели в районе Водяного, Клещеевки, Северного и других населенных пунктов.