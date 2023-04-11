Спецоперация 11 апреля 2023, 13:18 Потери ВСУ на двух направлениях превысили 30 человек Минобороны: ВСУ потеряли свыше 30 человек на Запорожском и Южно-Донецком направлениях РИА «Новости»

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Российские военные в ходе боевых действий на Запорожском и Южно-Донецком направлениях уничтожили более 30 украинских боевиков. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Подразделения группировки „Восток“ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях огнем артиллерии и авиации нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка Донецкой Народной Республики», — сказал он.

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По словам Конашенкова, боевики потеряли свыше 30 человек живой силы, самоходную артиллерийскую установку «Акация», гаубицу «Мста-Б» и пикап.

Ранее Минобороны сообщило, что на Краснолиманском направлении за сутки ВСУ потеряли более 90 человек, гаубицу Д-30, три бронированные машины и пикап.

Также российские военные добились успехов на Донецком направлении, ликвидировав свыше 450 украинских боевиков и наемников.