Спецоперация 28 марта 2023, 14:45 Потери ВСУ на Донецком направлении за сутки превысили 200 человек Минобороны: ВСУ на Донецком направлении потеряли до 240 человек за сутки РИА «Новости»

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Украина в ходе боев за прошлые сутки потеряла до 240 человек живой силы на Донецком направлении. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В результате активных действий подразделений „Юг“ на Донецком направлении потери украинских военнослужащих за сутки составили до 240 человек», — сказал он.

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Конашенков уточнил, что также ВСУ потеряли гаубицу Д-30, четыре автомобиля, две боевые бронированные машины, три бронетранспортера и три боевые машины пехоты.

Кроме того, российские войска добились успехом на Краснолиманском направлении, уничтожив до 125 боевиков, самоходную гаубицу «Гвоздика», три пикапа и четыре бронированные машины.

Ранее Минобороны сообщило, что отечественные системы противовоздушной обороны перехватили управляемый реактивный снаряд GLSDB, это первый подобный случай в зоне проведения специальной операции.