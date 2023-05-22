Спецоперация 22 мая 2023, 15:03 Потери ВСУ на Донецком направлении за сутки достигли 270 человек Минобороны: ВС России уничтожили на Донецком направлении до 270 военных ВСУ РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины потеряли на Донецком направлении за сутки до 270 бойцов, бронированные машины, автомобили и гаубицы. Представитель Минобороны России Игорь Конашенков объявил об этом на брифинге.

Активные боевые действия на Донецком направлении вела группировка войск «Юг», российская авиация и артиллерия. Украинские войска потеряли до 270 военнослужащих, а также четыре боевые бронемашины, три автомобиля, две гаубицы Д-30 и одну Д-20.

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На Купянском направлении работала группировка «Запад», и потери ВСУ составили до 50 человек. Группировка «Центр» вела бои на Краснолиманском направлении, противник остался без 55 военнослужащих. На Запорожском и Южно-Донецком направлениях насчитали свыше 150 убитых и раненых украинских бойцов, на Херсонском — свыше 20.

С начала спецоперации Вооруженные силы России уничтожили 10 379 единиц военной автомобильной техники, 9257 танков и других бронемашин, 4881 миномет и орудие артиллерии, 4262 беспилотника, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, сотни других образцов военной техники и орудий.