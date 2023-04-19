19 апреля 2023, 17:30
Потери ВСУ на Донецком направлении составили около 380 военных за сутки
Минобороны России: потери ВСУ за сутки на Донецком направлении составили до 380 военных
Российские венные уничтожили один танк, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин на Донецком направлении. Об этом сообщило Министерство обороны России в ежедневном отчете.
«Потери противника за сутки составили до 380 украинских военнослужащих», — указано в сводке.
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Кроме того, в районах населенных пунктов Владимировка и Нескучное Донецкой Народной Республики российские военные пресекли действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
С начала проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены более 400 самолетов, почти 320 вертолетов, свыше 3770 беспилотников, а также более 8730 танков и других боевых бронированных машин.
Ранее «360» писал, что бойцы «Вагнера» выбили ВСУ с территории бывшей швейной фабрики в Артемовске. Группа частной военной компании штурмом взяла здание. Российские бойцы контролируют почти 90% города.
Ожесточенные бои за Артемовск идут более полугода. При этом украинские войска строили некоторые блиндажи и окопы в городе для видимости, а сами прятались в жилых многоэтажках и частных секторах. Жители города при этом отказывались уезжать на территорию Украины и оставались дожидаться российские войска.
Россия
Армия
Специальная военная операция РФ на Украине
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