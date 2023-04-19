Спецоперация 19 апреля 2023, 17:30 Потери ВСУ на Донецком направлении составили около 380 военных за сутки Минобороны России: потери ВСУ за сутки на Донецком направлении составили до 380 военных Официальный сайт президента Украины

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Российские венные уничтожили один танк, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин на Донецком направлении. Об этом сообщило Министерство обороны России в ежедневном отчете.

«Потери противника за сутки составили до 380 украинских военнослужащих», — указано в сводке.

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Кроме того, в районах населенных пунктов Владимировка и Нескучное Донецкой Народной Республики российские военные пресекли действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

С начала проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены более 400 самолетов, почти 320 вертолетов, свыше 3770 беспилотников, а также более 8730 танков и других боевых бронированных машин.

Ранее «360» писал, что бойцы «Вагнера» выбили ВСУ с территории бывшей швейной фабрики в Артемовске. Группа частной военной компании штурмом взяла здание. Российские бойцы контролируют почти 90% города.

Ожесточенные бои за Артемовск идут более полугода. При этом украинские войска строили некоторые блиндажи и окопы в городе для видимости, а сами прятались в жилых многоэтажках и частных секторах. Жители города при этом отказывались уезжать на территорию Украины и оставались дожидаться российские войска.