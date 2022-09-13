Потери ВСУ и иностранных наемников за сутки превысили 800 человек убитыми и ранеными | 360°

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Потери ВСУ и иностранных наемников за сутки превысили 800 человек убитыми и ранеными

Минобороны: за сутки потери ВСУ и наемников превысили 800 человек убитыми и ранеными

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За минувшие сутки ВСУ и иностранные боевики потеряли свыше 800 человек убитыми и раненными в результате ударов российских военных. Данные представили в Минобороны РФ.

ВКС РФ высокоточными ударами уничтожили пункты временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районах Славянска и Константиновки, а также еще двух бригад в районе Артемовска и Курдюмовки.

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Поражены подразделения 35-й бригады морской пехоты в районе Березнеговатого, 57-й мотопехотной бригады под Николаевом, 128-й горно-штурмовой бригады близ Балабино Запорожской области, а также 14-й механизированной бригады в районе Харькова.

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ВСУ лишись за сутки 12 пунктов управления, пяти складов с вооружением и боеприпасами, а также 47 артиллерийских подразделений, живой силы и военной техники в 152 районах.

В районе Очаков российская авиация уничтожила вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины.

ВСУ

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