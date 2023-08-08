Спецоперация 08 августа 2023, 04:09 «Посылают как на убой». Украинский пленный рассказал о больших потерях ВСУ Пленный разведчик ВСУ Палий: украинское контрнаступление провалилось РИА «Новости»

Читать 360tv в

Контрнаступление ВСУ провалилась, а потери среди солдат — огромные. Об этом РИА «Новости» заявил попавший в плен украинский разведчик, командир отделения Василий Палий.

«Если за месяц до плена наступление составило четыре или пять километров, то это не контрнаступ, а я не знаю, что. И положить столько народу… Говорили, что прем тупо в лоб. Батальоны посылают как на убой», — рассказал он.

Реклама

Палий признал, что боевой дух у солдат очень низкий. Почти все понимают, что их бригада — это приманка. В связи с всем этим, потери в рядах украинской армии очень большие. Например, первая рота 31-го механизированного батальона из 120 человек потеряла почти сотню.

Ранее другой пленный подтвердил информацию, что офицеры ВСУ ничего не говорят своим солдатам о контрнаступлении. Украинские военные узнают о его ходе из видео в Интернете.