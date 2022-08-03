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    03 августа 2022, 12:32

    Поступившее из Польши оружие для Украины уничтожили под Львовом — Минобороны

    Александр Иванов

    Российские военные уничтожили базу хранения поступивших из Польши вооружений и боеприпасов в Львовской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

    «Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в районе населенного пункта Радехов Львовской области уничтожена база хранения с поступившим киевскому режиму из Польши вооружением и боеприпасами иностранного производства», — заявил он.

    По его словам, ВКС России ликвидировали 50 националистов в Николаевке. Речь идет о подразделении 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Там же уничтожили шесть единиц автомобильной техники.

    Конашенков также сообщил, что командиры 132-го разведывательного батальона ВСУ в Харьковской области не стали выполнять приказы командования и отправились в пункт временной дислокации. Об этом написал RT.