Российские военные уничтожили базу хранения поступивших из Польши вооружений и боеприпасов в Львовской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в районе населенного пункта Радехов Львовской области уничтожена база хранения с поступившим киевскому режиму из Польши вооружением и боеприпасами иностранного производства», — заявил он.

По его словам, ВКС России ликвидировали 50 националистов в Николаевке. Речь идет о подразделении 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Там же уничтожили шесть единиц автомобильной техники.

Конашенков также сообщил, что командиры 132-го разведывательного батальона ВСУ в Харьковской области не стали выполнять приказы командования и отправились в пункт временной дислокации. Об этом написал RT.