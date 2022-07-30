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    30 июля 2022, 20:49

    Пострадавший при обстреле СИЗО в Еленовке «азовец» заявил, что в колонии их не пытали

    Военнопленный боец «Азова» заявил, чот в обстрелянном СИЗО в Еленовке их не пытали

    Полина Созыкина

    Пленные бойцы нацбата «Азов»*, которые содержались в обстрелянном СИЗО в Еленовке, не подвергались пыткам. Об этом журналистам рассказал один из пострадавших военнопленных Артем Зубров. Его слова привел ТАСС.

    Пострадавший при обстреле СИЗО в Еленовке «азовец» заявил, что в колонии их не пытали

    «Нормально содержались в колонии, трехразовое питание своевременное. [Пытки] отсутствовали, конечно, рукоприкладства не было. Обращались как с обычными людьми», — сообщил Зубров.

    Пленный «азовец»* сообщил, что запомнил сильный взрыв. Помещение мгновенно заполнилось дымом, начался пожар, рассказал Зубров.

    «Начали собирать раненых, оказывать помощь. Сотрудники администрации предоставили нам бинты, жгуты. В дальнейшем отсортировали тяжелых, средней степени тяжести, погрузили в автомобили и отвезли в больницу», — сообщил пострадавший.

    Военнопленный Иван Карнапушенко сообщил, что «условия пребывания в больнице великолепные», медицинскую помощь оказали своевременно и в нужном объеме. На вопрос журналистов о причастности президента Украины Владимира Зеленского к организации удара по СИЗО, Карнапушенко заявил, что невозможно простить, когда наносится заведомый вред, чтобы уничтожить улики.

    * «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.