Пострадавший при обстреле СИЗО в Еленовке «азовец» заявил, что в колонии их не пытали

Пленные бойцы нацбата «Азов»*, которые содержались в обстрелянном СИЗО в Еленовке, не подвергались пыткам. Об этом журналистам рассказал один из пострадавших военнопленных Артем Зубров. Его слова привел ТАСС.

«Нормально содержались в колонии, трехразовое питание своевременное. [Пытки] отсутствовали, конечно, рукоприкладства не было. Обращались как с обычными людьми», — сообщил Зубров.

Пленный «азовец»* сообщил, что запомнил сильный взрыв. Помещение мгновенно заполнилось дымом, начался пожар, рассказал Зубров.

«Начали собирать раненых, оказывать помощь. Сотрудники администрации предоставили нам бинты, жгуты. В дальнейшем отсортировали тяжелых, средней степени тяжести, погрузили в автомобили и отвезли в больницу», — сообщил пострадавший.

Военнопленный Иван Карнапушенко сообщил, что «условия пребывания в больнице великолепные», медицинскую помощь оказали своевременно и в нужном объеме. На вопрос журналистов о причастности президента Украины Владимира Зеленского к организации удара по СИЗО, Карнапушенко заявил, что невозможно простить, когда наносится заведомый вред, чтобы уничтожить улики.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.