Пострадавшему при обстреле поселка в Брянской области оказали медпомощь

При обстреле Вооруженными силами Украины поселка Суземка был ранен работник РЭС. Ему оказали медицинскую помощь, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Специалист районных электросетей получил легкое осколочное ранение мягких тканей.

«Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, госпитализация не требуется», — написал губернатор в Telegram-канале.

Обстрел произошел ранним утром 20 июня. Сильные повреждения получил один частный дом, еще в двух многоквартирных домах были выбиты окна. Часть поселка обесточена.