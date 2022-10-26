Пострадавшая при взрыве в Мелитополе девочка была в десятках метров от телецентра | 360°

Спецоперация 26 октября 2022, 15:45 Пострадавшая при взрыве в Мелитополе девочка была в десятках метров от телецентра Владимир Рогов: 12-летняя девочка пострадала от взрыва в Мелитополе по пути в школу

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От взрыва в Мелитополе пострадала 12-летняя девочка. Она шла в школу и находилась в десятках метров от телецентра. Об этом в эфире программы «Соловьев Live» рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, сообщило РИА «Новости».

«Шесть человек ранены, среди них ребенок: 12-летняя девочка, которая просто шла в школу, причем находилась в нескольких десятках метров от эпицентра взрыва», — сказал он.

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Начиненную взрывчаткой машину подорвали у здания телеканала «ЗаТВ» 25 октября. Момент взрыва попал на видео. Белый автомобиль стоял на углу здания. Бомбу привели в действие в 08:40, когда рядом проезжала другая машина — у нее оторвало дверцу. Саму заминированную машину разорвало на части, некоторые обломки залетели в кабинет.

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Следственный комитет России начал проверку. Специалисты выяснили, что сработало самодельное взрывное устройство. Владимир Рогов сообщил, что его мощность составила 15 килограммов в тротиловом эквиваленте, а не два, как заявляли сначала. Он показал видео взрыва с камеры видеонаблюдения. Пострадали шесть человек. Среди них сотрудники холдинга «ЗаМедиа» и прохожие, в том числе 12-летняя школьница.