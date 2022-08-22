Постпред России призвал ООН играть более значимую роль в ситуации с Украиной

ООН должна играть более значимую роль в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил постоянный представитель России при организации в Женеве Геннадий Гатилов.

По словам Гатилова, ООН утонула в политизации из-за спецоперации на Украине. В итоге это ударило по авторитету организации. Теперь ООН не может эффективно принимать решения в качестве посредника.

«Я думаю, что [сделка по зерну] — единственный пример, когда [представители ООН] сыграли практическую роль в том, что касается попыток посредничества», — сказал постпред РФ в интервью The Financial Times.

Он добавил, что организация должна делать больше. Также Гатилов высказался о работе в Женеве, подчеркнув, что у России нет никаких контактов с западными делегациями.

В конце июля ООН участвовала в переговорах России, Турции и Украины в Стамбуле. По итогам встречи стороны подписали соглашение о содействии вывозу украинского зерна и снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт. Первый сухогруз с кукурузой вышел из порта Одессы 1 августа.