США попытались любым способом очернить спецоперацию — постпред России при ООН | 360°

Спецоперация 08 сентября 2022, 07:01 Поделиться Telegram

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Viber США попытались любым способом очернить спецоперацию — постпред России при ООН Постпред России при ООН Небензя назвал заседание Совбеза новой вехой дезинформации РИА «Новости»

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Последнее заседание Совета безопасности ООН, которое созвали по инициативе США и Албании, рискует стать новой вехой антироссийской информационной кампании. Об этом заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя, сообщил ТАСС.

«Сегодняшнее заседание, созванное по запросу США и Албании, имеет все шансы стать новой вехой в дезинформационной кампании, развязанной Украиной и ее западными спонсорами против нашей страны», — сказал он.

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Василий Небензя напомнил о провокациях в Буче, Кременчуге, Краматорске и Мариуполе, обвинив Запад в ведении гибридной войны до последнего украинца. Цель этой борьбы — любыми способами очернить Россию и проводимую спецоперацию.

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Заседание Совбеза ООН прошло 7 сентября. Американский дипломат Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию в проведении «операции фильтрации» при приеме украинских беженцев. Василий Небензя назвал это дезинформацией и сравнил с фильмами ужасов.

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