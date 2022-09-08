Небензя назвал «фантазиями» Запада сообщения о фильтрации переселенцев с Украины | 360°

Спецоперация 08 сентября 2022, 03:11 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Небензя назвал «фантазиями» Запада сообщения о фильтрации переселенцев с Украины Постпред РФ при ООН Небензя ответил на «фантазии» Запада о переселенцах с Украины РИА "Новости"

Читать 360tv в

Переселенцы с Украины, которые направляются в Россию, проходят регистрацию, а не «фильтрацию», как утверждают представители Запада. Об этом сказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, его процитировало РИА «Новости».

«Естественно, на границе с Россией вынужденные переселенцы проходят регистрацию, после чего нуждающимся помогают добраться до стационарных пунктов временного размещения», — подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Реклама

Небензя добавил, что аналогичные процедуры действуют для украинских беженцев и в Европе. По его мнению, западные страны «фантазируют» о насильственном вывозе граждан Украины.

Реклама

Постпред РФ при ООН добавил — украинцы стремятся попасть на освобожденную от националистов территорию. Длинные очереди выстроились на КПП в Запорожье, эти факты не может игнорировать даже западная пресса, подытожил Небензя.

Ранее США и Албания созвали заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине.

0 0 0 0 0 0