Небензя назвал «фантазиями» Запада сообщения о фильтрации переселенцев с Украины | 360°

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Небензя назвал «фантазиями» Запада сообщения о фильтрации переселенцев с Украины

Постпред РФ при ООН Небензя ответил на «фантазии» Запада о переселенцах с Украины

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Переселенцы с Украины, которые направляются в Россию, проходят регистрацию, а не «фильтрацию», как утверждают представители Запада. Об этом сказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, его процитировало РИА «Новости».

«Естественно, на границе с Россией вынужденные переселенцы проходят регистрацию, после чего нуждающимся помогают добраться до стационарных пунктов временного размещения», — подчеркнул высокопоставленный дипломат.

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Небензя добавил, что аналогичные процедуры действуют для украинских беженцев и в Европе. По его мнению, западные страны «фантазируют» о насильственном вывозе граждан Украины.

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Постпред РФ при ООН добавил — украинцы стремятся попасть на освобожденную от националистов территорию. Длинные очереди выстроились на КПП в Запорожье, эти факты не может игнорировать даже западная пресса, подытожил Небензя.

Ранее США и Албания созвали заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине.

Запад

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