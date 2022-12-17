Спецоперация 17 декабря 2022, 22:45 Постпред Крыма заявил о решимости России довести спецоперацию до конца Постпред Крыма Мурадов: Зеленский пообещал и дальше уничтожать украинский народ РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Economist заявил, что отвод российских войск к границам 1991 года является единственным способом завершить конфликт. Однако его слова лишь подтверждают готовность Киева уничтожать украинцев, заявил РИА «Новости» постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

Зеленский также в интервью LCI отметил, что слышит призывы некоторых государств к диалогу с Россией, но не видит в этом смысла.

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«Обещания Зеленского западным покровителям уничтожать и дальше свой народ лишь подтверждают, что без ликвидации нацистской гидры в лице киевского режима военные действия на Украине не завершатся», — подчеркнул Мурадов.

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По его словам, такой настрой Украины придает России решимость довести спецоперацию до победы. Постпред добавил, что без конфликта Зеленский не сможет «заработать на крови» своих граждан.

Ранее британские СМИ сообщили, что премьер Риши Сунак поручил правительству провести аудит военной помощи Украине. Бывший канцлер Казначейства Великобритании привык осторожно обращаться с финансами страны, в особенности, если речь идет о помощи другому государству.