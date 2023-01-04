Спецоперация 04 января 2023, 21:30 Постепенный прогресс России в боевых действиях под Артемовском отметили в США Представитель администрации США: виден постепенный прогресс ВС РФ в боях под Артемовском РИА «Новости»

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Российские военнослужащие постепенно добиваются нарастающего прогресса в боевых действиях в районе Артемовска. Об этом заявил представитель администрации США высокого ранга, сообщил ТАСС.

«Россияне добились постепенно нарастающего прогресса. И мы считаем, что они продолжают добиваться постепенно нарастающего прогресса на этом [направлении]», — подчеркнул американский чиновник.

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Он также добавил, что российские военные «по сути, вложили серьезные усилия» в Артемовск, но бойцы ВСУ все еще участвуют в боестолкновениях за него.

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«Исход в настоящее время не определен», — скакал чиновник.

Днем 4 января стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» прорвали оборону ВСУ около поселка Опытное в районе Артемовска и вышли к городу с юго-восточных окраин. Атака идет с нескольких направлений.

К городу подразделения ЧВК продвигаются со стороны населенных пунктов Озаряновка и Курдюмовка. Там продолжаются боевые действия с ВСУ. С северной стороны Артемовска идут сражения в районе Подгорного.