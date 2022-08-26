Поставщика кокаина для депутатов «Слуги народа» поймали в Киеве

Наркодилера, снабжавшего парламентариев президентской партии «Слуга народа», задержали в Киеве. Об этом сообщил украинский ресурс «Страна.ua».

По информации киевской прокуратуры, 48-летнего мужчину поймали в момент, когда он передавал запрещенное вещество покупателю. У него обнаружили более 20 пакетов с расфасованным порошком, большую сумму наличных, электронные весы и патроны. Дилер не раз попадал в поле зрения полиции.

Источники издания передали, что задержанный — Юрий Чернецкий. О том, что он может быть звеном цепочки поставщиков наркотиков для высокопоставленных чиновников, сообщалось еще в декабре прошлого года.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский предупредил соотечественников о том, что грядущая зима может стать самой суровой за всю историю страны. По его словам, ситуация с газом является «очень опасной и очень острой».