Вооружение, которое ВСУ получают от Запада, угрожает россиянам. Об этом сообщил глава российской делегации по безопасности в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Его слова процитировало РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

«Особенности тактико-технических характеристик поставляемого Западом вооружения и военной техники таковы, что они создают угрозы нашим гражданам», — подчеркнул Гаврилов.

Действия западных стран, по его словам, вынуждают ВС РФ отодвигать неонацистов дальше от границ России. Удаленность рассчитают согласно дальности поражения поставленного Украине оружия.

Меры глава российской делегации по безопасности в Вене назвал более жесткими. Гаврилов отметил, что таким образом РФ ответит на наращивание поставок Украине западного вооружения.

К расширению зоны конфликта могут привести и другие факторы. Среди них — обучение солдат ВСУ и использование территории Европы как транзита для поставок оружия. Эти слова Гаврилова процитировал RТ.