Поставленное ВСУ западное вооружение уже попало на черный рынок. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ.

«Ну и, конечно, не мешает приглядеться к тому, что уже происходит с имеющимися на Украине вооружениями — те же Stinger, Javelin. Они уже на черном рынке, они всплыли в Албании и Косово», — сказал Лавров.

Также он выразил надежду, что западные военные понимает риски поставок вооружения ВСУ. Кроме того, он осудил политиков, которые выполняют просьбы украинских властей. По словам Лаврова, западные власти действуют безответственно.

Глава российского МИД сказал, что по факту происходит развитие черного рынка оружия. При этом поставленные ВСУ боеприпасы через несколько рук снова вернутся на Украину.

Ранее Лавров заявил, что Запад принимает антироссийские решения в ущерб собственным интересам. Это заявление главы МИД РФ процитировал RT.