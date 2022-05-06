Поставки западной техники Украине не помогут

Российская армия продолжает теснить ВСУ в ходе спецоперации на Украине. Официальный представитель ВС РФ Игорь Конашенков сообщил о том, что за последние сутки были поражены 27 военных объектов, среди них три склада боеприпасов, а также семь ротных опорных пунктов и 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники. По мнению военного эксперта Дмитрия Литовкина, такие данные говорят о том, что армия успешно решает поставленные президентом РФ задачи по демилитаризации и денацификации Украины.

Далее — его прямая речь.

На сегодняшний день в Telegram-каналах можно увидеть много комментариев украинских военных о том, что им не хватает топлива. боеприпасов, нарушены логистические цепочки подвоза этого имущества. И даже поставки иностранной военной техники существенно уже не могут на что-то повлиять. Россия уничтожает транспортную инфраструктуру Украины — как раз те подстанции, которые питали железнодорожные пути, по которым двигались локомотивы с грузами с Запада. Уничтожаются логистические центры в глубине территории Украины, куда доставляется это оружие. Одним словом, за этими цифрами Минобороны — решение конкретных боевых задач по демилитаризации украинских вооруженных сил.

Также и уничтожение летательных аппаратов, зенитных ракетных систем, беспилотных летательных аппаратов, регулярные перехваты боеприпасов оперативно-тактических комплексов «Точка-У» и систем залпового огня говорит о том, что российские военные обеспечивают безопасность населения на освобожденных территориях и свою собственную.