Поставки Украине дальнобойного вооружения втянут США в конфликт с Россией

США обладают достаточно большим количеством дальнобойного оружия, но Украина его вряд ли получит. Подобные действия втянут американцев в прямой конфликт с Россией, а они этого хотят избежать. Об этом в беседе с «360» заявил директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов.

Эксперт напомнил, что украинские боевики уже получили от США комплексы реактивной системы залпового огня HIMARS. Но при этом американцы не передали дальнобойные снаряды, способные бить на расстояние до 300 километров.

«Американцы боятся эскалации конфликта и боятся, что США втянут в конфликт напрямую. Вот что их останавливает. Но, как видите, есть ястребы, которым на это наплевать, и они фактически призывают Америку выйти на прямой конфликт с Россией», — заявил Коновалов, прокомментировав заявление бригадного генерала Марка Арнольда передать на Украину дальнобойное оружие.

Эксперт пояснил, что США прекрасно понимают последствия ситуации, если в руки украинских властей попадет такое вооружение.

«В Киеве сидят неадекватные люди. Они могут отдать какой угодно приказ и не будут слушать своих американских кураторов. Нанесут удары, потом скажут, что никаких договоренностей не было», — подчеркнул Коновалов.

Он добавил, что Россия в ответ выпустит ракеты по центрам принятия решений. Потому что не реагировать на такое поведение нельзя.

Бригадный генерал Вооруженных сил США в отставке Марк Арнольд призвал отменить ограничение для украинских войск по нанесению ударов по российской территории. Он подчеркнул, что ведет речь не о приграничных районах, а о населенных целях внутри страны.

По его словам, для этого ВСУ нужно поставить ракетно-зенитные комплексы Patriot и дальнобойные ракеты для систем HIMARS, истребители и ударные беспилотники.