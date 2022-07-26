В Словакии допустили передачу Украине сверхзвуковых истребителей МиГ-29. С вооружения самолеты снимут в конце августа, но от их эксплуатации страна отказалась сразу после 24 февраля. США заставили союзников по НАТО перевооружаться ради собственной выгоды, а ВСУ дали ложные надежды на какое-либо преимущество.

Корреспондент телеканала Sky News Дебора Хейнес написала в Twitter, что после передачи Украине МиГ-29 воздушное пространство Словакии возьмут под защиту самолеты Чехии и Польши. Глава Минобороны страны Ярослав Надь отметил, что его государству нужен план по поддержанию необходимого уровня обороноспособности.

Решение коллективного Запада

После 24 февраля в Словакии решили вывести из эксплуатации национальных ВВС советские МиГ-29. Власти страны заключили контракт на поставку 14 американских истребителей F-16, которые поступят в республику не ранее конца 2023 года. Промедление связано с нехваткой чипов на заводах-производителях, напомнило РИА «Новости».

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова и эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с «360» отметил, что передача самолетов — заранее спланированный ход.

«Всю военную технику советского производства решением коллективного Запада планировали передать ВСУ. Потому что якобы их специалисты хорошо владеют советскими образцами вооружений и боевой техники. Естественно, для них эти экземпляры очень приемлемы», — сказал он.

Обратите внимание: 24 февраля они вдруг отказываются от этого вооружения. Это коллективный подход к тому, чтобы вооружение и технику передавать Украине Андрей Кошкин заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова.

Американская утка

США, пояснил Кошкин, готовы снабжать своих союзников по НАТО современным вооружением, которые производит американский ВПК. Можно было бы и дальше скупать советские образцы в Египте или Индии, но для этого необходимы серьезные затраты — колоссальные финансовые вложения. Соединенным Штатам такой вариант не подходит.

«[Они] идут по пути: сбросьте все советское вооружение на Украину, а что касается перевооружения — мы его за ваши деньги поставим. Они якобы по всему миру собирают советские образцы боевой техники и вооружения, чтобы снабдить Украину — это утка», — объяснил эксперт, назвав ситуацию выгодной для США.

Вообще кризис вокруг Украины — проект Вашингтона, который со всех сторон выгоден для США и весьма ущербным оказался для их союзников Андрей Кошкин.

Переломить ход спецоперации очередные поставки вооружения Украине не помогут. Они лишь создают потенциал для незначительного контрудара. Преимущества в воздухе у ВСУ нет.

«Несколько истребителей не решат проблему, не переломят ситуацию в воздухе. А это значит продолжение, затягивание конфликта. Продолжение задачи, которую поставил Вашингтон. <…> Раз так, ни о каких контрударах по <…> Херсонской и Запорожской областям не может быть и речи», — заключил Андрей Кошкин.