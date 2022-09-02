Спецоперация 02 сентября 2022, 05:02 Поделиться Telegram

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Viber Поставки оружия на Украину назвали нарушением устава НАТО Финский политолог Бекман: поставки оружия на Украину нарушают пятую статью устава НАТО Wikipedia.org

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Западные страны поставляют украинским войскам оружие в рамках применения пятой статьи устава НАТО. При этом такое снабжение является незаконным, заявил финский политолог Йохан Бекман.

«Поставка оружия странами НАТО на Украину — это и есть применение пятой статьи устава НАТО о взаимной обороне всех членов Альянса. <…> Страны Запада и так действуют, как будто Украина — в НАТО», — сказал политолог в интервью «Украине.ру».

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По его словам, Североатлантический альянс фактически участвует в конфликте и отвечает за антироссийскую пропаганду. Сейчас Украина превратилась в оружие, которое НАТО использует против России.

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«Главная проблема для Запада и НАТО — провал их планов на Украине. Они отправили Киеву десятки порций оружия, но это не помогает. Никаких успехов нет. Это означает провал украинского проекта», — отметил Бекман.

Он подчеркнул, что накачка ВСУ западными вооружениями является незаконной, так как Украина не является членом НАТО. Действия альянса нарушают международное право.

«Если бы Украина была де-юре членом НАТО, это было бы легально. Но не сейчас», — пояснил политолог.

Пятая статья устава НАТО подразумевает, что «вооруженное нападение на одну или несколько» стран блока будет рассматриваться как нападение на весь альянс.

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