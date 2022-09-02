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Поставки оружия на Украину назвали нарушением устава НАТО

Финский политолог Бекман: поставки оружия на Украину нарушают пятую статью устава НАТО

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Западные страны поставляют украинским войскам оружие в рамках применения пятой статьи устава НАТО. При этом такое снабжение является незаконным, заявил финский политолог Йохан Бекман.

«Поставка оружия странами НАТО на Украину — это и есть применение пятой статьи устава НАТО о взаимной обороне всех членов Альянса. <…> Страны Запада и так действуют, как будто Украина — в НАТО», — сказал политолог в интервью «Украине.ру».

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По его словам, Североатлантический альянс фактически участвует в конфликте и отвечает за антироссийскую пропаганду. Сейчас Украина превратилась в оружие, которое НАТО использует против России.

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«Главная проблема для Запада и НАТО — провал их планов на Украине. Они отправили Киеву десятки порций оружия, но это не помогает. Никаких успехов нет. Это означает провал украинского проекта», — отметил Бекман.

Он подчеркнул, что накачка ВСУ западными вооружениями является незаконной, так как Украина не является членом НАТО. Действия альянса нарушают международное право.

«Если бы Украина была де-юре членом НАТО, это было бы легально. Но не сейчас», — пояснил политолог.

Пятая статья устава НАТО подразумевает, что «вооруженное нападение на одну или несколько» стран блока будет рассматриваться как нападение на весь альянс.

Оружие

НАТО

Специальная военная операция РФ на Украине

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