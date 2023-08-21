21 августа 2023, 13:57
Поставки датских F-16 на Украину приведут к эскалации конфликта — посол РФ
Посол Барбин: Дания постаралась заставить Украину продолжить противоборство с РФ
Дания делает все возможное, чтобы подтолкнуть Украину к продолжению конфликта с Россией. Такое заявление сделал посол России в королевстве Владимир Барбин. Его слова опубликованы на официальном сайте российского посольства.
«Передача Данией 19 истребителей F-16 Украине ведет к эскалации конфликта», — подчеркнул он.
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Дания лишь прикрывается заявлениями о том, что Украина должна самостоятельно делать выбор, определять условия мира. При этом своими действиями скандинавское государство вынуждает страну продолжать противоборство с Россией, уточнил Барбин.
«Такая позиция толкает Украину в пропасть, а ее население обрекает на новые жертвы. Иного результата от решения Дании о передаче F-16 Украине не будет», — сказал он.
Посол также добавил, что цели России по обеспечению национальной безопасности будут достигнуты.
Единственный возможный способ выйти из украинского кризиса — переговоры, считает общественность. Однако для этого нужно, чтобы президент Украины Владимир Зеленский встретился с российским лидером Владимиром Путиным.
Пока же Зеленский радуется грядущим поставкам истребителей и даже примеряет на себя образ пилота — украинский президент посидел в кресле F-16 в Дании. Но самолеты могут принести большие неприятности украинской армии. Лишь часть истребителей из тех, что дадут киевскому режиму, пригодны для полетов. Как рассказал бывший американский разведчик, F-16 считаются небезопасными по стандартам Североатлантического альянса.
Дания
Истребители
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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