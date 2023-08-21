Спецоперация 21 августа 2023, 13:57 Поставки датских F-16 на Украину приведут к эскалации конфликта — посол РФ Посол Барбин: Дания постаралась заставить Украину продолжить противоборство с РФ Unsplash

Читать 360tv в

Дания делает все возможное, чтобы подтолкнуть Украину к продолжению конфликта с Россией. Такое заявление сделал посол России в королевстве Владимир Барбин. Его слова опубликованы на официальном сайте российского посольства.

«Передача Данией 19 истребителей F-16 Украине ведет к эскалации конфликта», — подчеркнул он.

Реклама

Дания лишь прикрывается заявлениями о том, что Украина должна самостоятельно делать выбор, определять условия мира. При этом своими действиями скандинавское государство вынуждает страну продолжать противоборство с Россией, уточнил Барбин.

«Такая позиция толкает Украину в пропасть, а ее население обрекает на новые жертвы. Иного результата от решения Дании о передаче F-16 Украине не будет», — сказал он.

Посол также добавил, что цели России по обеспечению национальной безопасности будут достигнуты.

Единственный возможный способ выйти из украинского кризиса — переговоры, считает общественность. Однако для этого нужно, чтобы президент Украины Владимир Зеленский встретился с российским лидером Владимиром Путиным.

Пока же Зеленский радуется грядущим поставкам истребителей и даже примеряет на себя образ пилота — украинский президент посидел в кресле F-16 в Дании. Но самолеты могут принести большие неприятности украинской армии. Лишь часть истребителей из тех, что дадут киевскому режиму, пригодны для полетов. Как рассказал бывший американский разведчик, F-16 считаются небезопасными по стандартам Североатлантического альянса.