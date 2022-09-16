Поставки оружия на Украину сделали Запад соучастником убийств населения ЛНР и ДНР | 360°

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Поставки оружия на Украину сделали Запад соучастником убийств населения ЛНР и ДНР

Глава Чечни Кадыров: Запад поставил оружие для убийств гражданского населения ЛНР и ДНР

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Запад, поставляя оружие Киеву, принимает прямое участие в убийстве населения Луганской и Донецкой народных республик. Об этом заявил Глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Предоставляя современное вооружение киевской преступной хунте, Запад и Европа принимают прямое участие в убийстве гражданского населения ЛНР и ДНР», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

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В качестве примера он привел недавний случай в Перевальске, где американские ракеты прилетели прямо в колледж, полный учителей и детей. В результате погибла пятнадцатилетняя девочка, еще шесть учащихся и один преподаватель получили осколочные ранения.

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«Учитывая, что укронацисты используют высокоточное артиллерийское оружие, у меня не остается никаких сомнений, что учебное заведение было намеренно выбрано в качестве цели», — отметил глава Чечни.

Кадыров напомнил о военном трибунале даже в том случае, когда преступления совершаются с молчаливого согласия США и Европы.

«Мы всех и каждого заставим расплатиться за гибель ни в чем не повинных людей. Мы не собираемся церемониться с ними. За каждую отнятую жизнь придется ответить», — резюмировал Глава Чечни.

Ранее Кадыров сообщил о формировании нового подразделения ОМОН «Ахмат-1».

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