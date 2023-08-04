04 августа 2023, 17:28
Поставка ВСУ истребителей F-16 не изменит ситуацию в зоне СВО
NBC: обстановка в зоне СВО для Украины после поставок американских F-16 не изменится
Поставка ВСУ американских истребителей F-16 не переломит ситуацию в зоне СВО. Для этого понадобятся месяцы, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на чиновников США.
Источник напомнил, что в июле текущего года советник главы США по нацбезопасности Джейк Салливан говорил о планах отправки Украине F-16 из стран Европы. Однако Пентагон не уточнил точные сроки, когда ВСУ начнут обучаться управлять истребителями.
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«Чиновники в США говорят, что одних только истребителей будет недостаточно, чтобы переломить ситуацию», — указали в публикации.
Даже в случае начала поставок F-16 самолеты не смогут сильно повлиять на обстановку в зоне СВО. Для этого потребуются месяцы, заключил телеканал.
Ранее помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин заявила, что Украине передадут F-16 только после подготовки ВСУ к их применению.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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