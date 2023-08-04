Спецоперация 04 августа 2023, 17:28 Поставка ВСУ истребителей F-16 не изменит ситуацию в зоне СВО NBC: обстановка в зоне СВО для Украины после поставок американских F-16 не изменится U.S. Department of Defense

Читать 360tv в

Поставка ВСУ американских истребителей F-16 не переломит ситуацию в зоне СВО. Для этого понадобятся месяцы, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на чиновников США.

Источник напомнил, что в июле текущего года советник главы США по нацбезопасности Джейк Салливан говорил о планах отправки Украине F-16 из стран Европы. Однако Пентагон не уточнил точные сроки, когда ВСУ начнут обучаться управлять истребителями.

Реклама

«Чиновники в США говорят, что одних только истребителей будет недостаточно, чтобы переломить ситуацию», — указали в публикации.

Даже в случае начала поставок F-16 самолеты не смогут сильно повлиять на обстановку в зоне СВО. Для этого потребуются месяцы, заключил телеканал.

Ранее помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин заявила, что Украине передадут F-16 только после подготовки ВСУ к их применению.