Пленный солдат ВСУ рассказал, перед каким выбором его поставило командование

Сложивший оружие солдат ВСУ рассказал российским военным о том, что ему и его сослуживцам поставили условие: либо отправляться на фронт, либо садиться в тюрьму. Других вариантов не было, а в зоне боевых действий командование относилось к ним как к пушечному мясу, сообщило Минобороны.

Он добавил, что украинским военным рассказывают о том, что в плену с ним будут обходиться бесчеловечно, но это неправда. Таким образом как раз ведут себя ВСУ, добавил он.

«Ничего плохого я не могу сказать, не так, как говорят украинцы. Они дружные — один за одного, как брат с братом. Украинцы, они не такие. Они продажные. Нас кинули просто, как мясо. Хочу, чтобы скорее все это закончилось. Хочу передать маме, чтобы она заботилась о брате и о сестре, чтобы были здоровы», — добавил военный, с трудом сдерживая эмоции.