Посольство США в Москве подсветили портретами погибших детей Донбасса

Неизвестные устроили акцию в День защиты детей у посольства США в Москве. В ночь на 1 июня здание подсветили из проектора фотографиями погибших в Донбассе детей, сообщило РИА «Новости».

Организаторы сделали видео-нарезку из снимков детей, списка погибших, российского и американского флагов и обвинений в адрес США. Американцам напомнили, что Белый дом оказал поддержку националистам, от рук которых скончались все эти люди.

«Сегодня вместе с погибшими детьми Донбасса мы вспоминаем всех детей из разных уголков мира, чья жизнь в разные годы оборвалась по вине американской военщины», — гласит надпись на ролике.

Авторы также показали записи совещаний с участием президента США Джо Байдена, украинского лидера Владимира Зеленского и других зарубежных чиновников.